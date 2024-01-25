В Перми частные камеры подключат к единой системе видеонаблюдения

Жителей Пермского края обязали подключить свои камеры к единой системе видеонаблюдения региона. Губернаторский указ об этом вступит в силу до конца января. Внимание на него обратило "Агентство".

Согласно документу, "обеспечить подключение" камер к региональной системе должны физические и юридические лица вне зависимости от формы собственности. При этом уточняется, что к системе подключат частные камеры на объектах из специального перечня. Список имеет гриф "для служебного пользования", поэтому не опубликован.

Своё решение губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обосновал указом Владимира Путина о введении режима "базовой готовности" на территории региона в октябре 2022 года. Он даёт местным чиновникам право принимать меры по усилению безопасности.

"Агентство" добавляет, что ранее Минцифры России презентовало нацпроект "Экономика данных", одна из целей которого – централизовать систему городского видеонаблюдения в стране. Ведомство сообщало, что пока государству принадлежит только половина всех уличных камер России.