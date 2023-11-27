Москва в два с половиной раза увеличила расходы на видеослежку

Расходы Москвы на видеонаблюдение за гражданами (официальная формулировка - "внедрение цифровых технологий для обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений") составят в 2024 году 1,97 миллиарда рублей. Это следует из соответствующей статьи бюджета, который на прошлой неделе утвердила Мосгордума.

В прошлом году траты по этой статье составили, согласно бюджету, 0,8 млрд рублей. Таким образом, они выросли почти в два с половиной раза.

Кроме этого власти Москвы в два раза увеличили расходы на госпрограмму "Безопасный город", которая помимо систем слежения включает траты на правоохранительные органы и защиту стратегически важных объектов. На эти цели в 2024 году уйдёт 106,2 млрд рублей.

В октябре издание The Moscow Times, журналисты которого изучили данные официальных порталов российских органов власти, сообщило, что количество видеокамер по всей России, подключённых к системе распознавания лиц, превысило полмиллиона.

Лидером по количеству камер с системой распознавания лиц является Москва, на улицах которой размещено 216 тысяч таких устройств. СМИ отметило, что видеослежение в столице стало почти тотальным: оно покрывает 90% жилого сектора и 74% общественных мест.