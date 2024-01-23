В Перми депутата Сергея Медведева, осудившего войну, лишили мандата

Депутата Пермской городской думы Сергея Медведева, выступившего против войны в Украине и уехавшего из России, лишили мандата. Об этом сообщает во вторник правозащитный проект "ОВД-Инфо".

31 декабря Медведев написал на своей закрытой странице во "ВКонтакте": "Я не сторонник пустых улыбок и никчемных поздравлений. Во время войны, только мир! Пусть сдохнет тварь, развязавшая кровавую бойню! Пусть жестокая кара настигнет всех виновных в сотнях тысяч загубленных жизней! Страшно видеть во что превратилась Россия. Обманутый, обезумевший в злобе своей народ, опомнись! Россия, очнись! Тебя убивают!".

После того, как скриншоты поста распространились в анонимных телеграм-каналах, политиком заинтересовались сотрудники силовых структур. Позднее Сергей Медведев покинул России. В начале января его исключили из фракции КПРФ в гордуме и из самой партии, пишет "ОВД-Инфо".

22 января Медведев подписал поданное в Центризбирком группой российских политиков заявление с требованием отказать Владимиру Путин в регистрации кандидатом в президенты в связи "с многочисленными нарушениями законодательства". Часть подписавших заявление представляет регионы Среднего Поволжья, отмечает Idel.Реалии.

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