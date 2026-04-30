В Перми - новые взрывы после атаки беспилотников на НПС "Транснефти"

Российские и украинские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили ночью о взрывах в районе линейной производственно-диспетчерской станции (ЛДПС) "Пермь", по которой в ночь на 29 апреля ударила Украина. По всей вероятности, в ночь на 30 апреля по станции наносились повторные удары. На опубликованных в сети видео можно увидеть второй столб дыма в районе ЛДСП.

Российский телеграм-канал Shot пишет, что над Пермью прозвучали несколько взрывов, ПВО отражает воздушную атаку по городу. Местные жители рассказали, что слышали два-три взрыва на юге города. Как сообщает другой российский канал Mash, Пермь атаковали ВСУ с использованием дальнобойных беспилотников. О том же пишут и украинские мониторинговые каналы, публикуя фото и видео взрывов и пожара.

По информации 59.RU, утром в Пермском крае дважды объявляли режим "беспилотной опасности". В аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как пишет телеграм-канал ASTRA, о переходе на дистанционное обучение как минимум на сегодня сообщили в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) в Перми и в Пермском филиале РЭУ имени Плеханова, а в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) занятия отменили. В городе также включили сирену с предупреждением о "выбросе вредных веществ".

Служба безопасности Украины ранее подтвердила, что совершила атаку на ЛДПС "Пермь" в ночь на 29 апреля. В результате атаки, как утверждает спецслужба, загорелись резервуары для хранения нефти. Новый удар в Киеве пока не комментировали.

ЛДПС "Пермь" – ключевая узловая нефтеперекачивающая станция АО "Транснефть – Прикамье", которая обеспечивает компаундирование (смешивание) различных сортов нефти и ее дальнейшую транспортировку по магистральным нефтепроводам Сургут – Полоцк, Холмогоры – Клин, Пермь – Альметьевск и Пермь – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На территории станции также расположен резервуарный парк для хранения нефти.

Также за последнее время украинские военные нанесли несколько ударов по крупному хранилищу нефти в черноморском порту Туапсе. Возникло масштабное горение, пожар тушили, но после новых ударов он возобновлялся. В городе был введён режим чрезвычайной ситуации, сообщалось о превышении норм содержания вредных веществ в воздухе. 29 апреля в МЧС сообщили о прекращении открытого горения.