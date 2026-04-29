Серьёзных угроз нет?

Владимир Путин впервые прокомментировал атаки украинских дронов на энергетические объекты в городе Туапсе: "Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример – удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал: вроде серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются".

При этом местные жители говорят, что экологическая ситуация в городе критическая. В ночь на 28 апреля украинские беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – там возник пожар, уже третий за две недели. Людей, живущих вблизи НПЗ, начали эвакуировать. Оперативный штаб Краснодарского края ввёл режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

После атаки 20 апреля пожар на заводе удалось потушить только спустя четыре дня. Над городом прошёл "нефтяной дождь", а смог от пожара распространился практически на всё Черноморское побережье. Нефтяное пятно продолжает расширяться и уже растянулось на 77 км вдоль побережья. По данным The Moscow Times, экологи говорят о крупнейшей экологической катастрофе в регионе, специалисты также указывают на риск кислотных дождей.

Утром 29 апреля украинские дроны атаковали НПЗ в Орске и нефтеперекачивающую станцию в Перми. Пермяки публикуют в соцсетях кадры черных пятен, которые остаются на одежде, коже и машинах после дождя. Такие же черные следы замечали жители Туапсе после ударов по местному НПЗ. Украина в последние месяцы активно атакует объекты промышленной инфраструктуры в разных российских регионах. Американский Институт изучения войны ожидает, что Украина будет продолжать использовать перегруженность российской ПВО и значительные площади глубокого тыла России, чтобы наносить более частые и масштабные удары по нефтяной инфраструктуре.

Политические последствия украинских ударов обсуждаем с социологом Игорем Эйдманом.