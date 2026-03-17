В Перми пенсионера дважды оштрафовали после задержания

Пермскому активисту Виктору Гилину, ранее оштрафованному на 2 тысячи рублей, назначили новый штраф в 20 тысяч по протоколу об организации несогласованного митинга. Очередное решение в отношении 80-летнего Гилина вынес во вторник Мотовилихинский районный суд Перми, сообщает "Медиазона".

Виктора Галина и ещё одного человека, которого впоследствии отпустили, задержали 15 марта на месте, где должен был пройти митинг против блокировок интернета. Городская администрация, как сообщило местное отделение незарегистрированной партии "Рассвет", сначала согласовала акцию, но за два часа до её начала отозвала разрешение, сославшись на "потенциальную аварийную ситуацию". На площадку для митинга приехали экскаваторы.

Сотрудники МВД задержали пенсионера и составили на него административный протокол о сопротивлении требованиям полиции, из-за которого его на ночь оставили в отделении и на следующий день приговорили к первому штрафу. После этого Гилина снова задержали, составив новый протокол. В "Рассвете" сообщали, что он объявлял голодовку.