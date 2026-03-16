Полиция Перми в понедельник во второй раз задержала и оставила на ночь в отделе 80-летнего пенсионера Виктора Гилина, который пытался провести акцию против интернет-блокировок. Об этом сообщило пермское отделение незарегистрированной партии "Рассвет".

15 марта, когда Гилин пришёл на место проведения митинга против блокировок после того, как мэрия отозвала согласование акции, сотрудники МВД задержали пенсионера и составили административный протокол о сопротивлении требованиям полиции. 16 марта суд назначил ему штраф в 2 тысячи рублей, сообщает "Настоящее Время".

После этого полицейские составили против 80-летнего пермяка новый протокол по статье о несогласованной акции. "Из-за этого Виктор Гилин не ел ничего на протяжении всего дня, только пил воду и сейчас объявил голодовку", – говорится в записи "Рассвета".

Ранее Виктор Гилин проводил пикеты в поддержку 17-летнего политзаключённого Арсения Турбина. Последний подобный пикет прошёл в конце февраля, на плакате было написано: "Владимир Путин! Арсений Турбин уголовником не является. Требую немедленного освобождения".

Власти России ограничивают работу в стране мессенджера Telegram, в последние дни сообщается о практически полной его блокировке. На сайтах Downdetector и "сбой.рф" число жалоб по данным, которые приводит "Коммерсант", только в субботу 14 марта достигло шести тысяч, а в воскресенье – 12 тысяч.

Кроме того, власти страны тестируют работу интернета по "белым спискам" – когда работают только те сайты, которые разрешены. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отключения "необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной все более изощренных технологических методов для атак".

"Белые списки" ресурсов, доступных во время отключения интернета начали тестировать с лета 2025 года. В список доступных ресурсов включены сайты мобильных операторов, ряда прокремлёвских СМИ, госорганов, маркетплейсов, а также российских соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Max.