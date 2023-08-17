Сопредседатель "Голоса" Мельконьянц задержан и доставлен на допрос в СК

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц задержан и доставлен в Следственный комитет на допрос в качестве подозреваемого. Об этом сообщает, в частности, телеграм-канал "Голоса" со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

По словам Бирюкова, Мельконьянца допрашивают по статье об организации работы "нежелательной" в России НПО (статья 284.1 УК РФ - РС) .

Ранее в четверг российские госагентства сообщили, что в отношении сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Мельконьянца возбуждено уголовное дело об организации работы "нежелательной" НПО. У него и его соратников проводятся обыски.

По упомянутой уголовной статье грозит до шести лет лишения свободы, уточняет РБК.

По информации источника агентства РИА Новости, сотрудники силовых структур пришли с обысками к самому Григорию Мельконьянцу, а также к 14 региональным координаторам и активистам "Голоса" в восьми регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Великом Новгороде, Тамбове.

В Москве, как отмечаются в "Голосе", обыски прошли у главного редактора информагентства "Время" Владимира Егорова. Это СМИ освещало много избирательных кампаний, говорится в посте. Обыск также прошел у правозащитника Владимира Жилкина. В телеграм-канале Жилкина сообщается, что после следственных действий его увезли в травмпункт.

ОВД Инфо передаёт, что уголовное дело о "нежелательной" организации возбудили и против Владимира Егорова. Против главы челябинского "Голоса" Натальи Гусевой возбудили дело о "фейках" про российскую армию. Обыск у нее дома в четверг утром прошел именно по этому делу, рассказал ОВД-Инфо юрист Олег Степанов.

Сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук рассказал, что основанием для проведения обыска стало возбуждённое уголовное дело о деятельности "нежелательной организации", а именно "Европейской сети организаций по наблюдению за выборами" ENEMO. "Однако, общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" не имеет отношения к этой организации. В своё время в ENEMO входила ассоциация "Голос" - но сейчас ее уже не существует", - говорит Андрейчук.

ENEMO - сеть из ведущих некоммерческих, непартийных и неправительственных организаций из 18 стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии. Она была основана в сентябре 2001 года.