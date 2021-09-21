В Перми студентов не выпускают из общежитий на территории вуза

В Перми студентам запретили выходить из общежитий расположенных на территории Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ), в котором накануне произошла стрельба. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Двое студентов рассказали журналистам, что теперь им необходимо получать специальный пропуск, чтобы покинуть здание общежития и территорию вуза. По их словам, за минувшие сутки пропуска выдали всего нескольким учащимся, многим в получении документа отказали. Студенты связывают эти меры с работой следователей на месте стрельбы.

На территории кампуса университета расположены два общежития. Одно находится рядом с корпусом, где произошла стрельба. Президент ПГНИУ Владимир Маланин, заявил, что ограничения на передвижение ввёл Следственный комитет и только для студентов, которые проживают в этих двух общежитиях. "Университет обеспечивает им питание. Как только следственный комитет даст разрешение на свободное движение внутри университета, разумеется, все будут свободны." - заявил глава вуза в разговоре с журналистами. Когда следственные действия буду закончены, неизвестно. Правоохранительные органы утвердили список из 40 сотрудников вуза, которым разрешено проходить на территорию кампуса.

Утром 20 сентября студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Нападавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.