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В Перми задержаны участники акции "ФСИН – это ад"

В Перми полицейские в воскресенье задержали трёх человек во время акции под названием "ФСИН – это ад". Об этом сообщает "ОВД-Инфо" (проект внесён в реестр "иноагентов").

Двое активистов незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" вышли к главному управлению ФСИН по Пермскому краю с баннером с надписью "ФСИН – это ад". Протест связан с недавними публикациями о пытках в колониях.

Оба активиста, один из которых несовершеннолетний, были задержаны. Утверждается, что одного из них в полиции избили. Также задержан журналист SOTA Глеб Якутов.

"ОВД-Инфо" сообщает также о задержаниях в ряде городов участников акций, организованных коммунистами в 104-ю годовщину Октябрьской революции. В частности, в Петербурге после возложения цветов к памятнику Ленину задержали члена Российской коммунистической рабочей партии Виктора Тюлькина. Также задержаны четверо активистов "Другой России".

В Южно-Сахалинске полиция задержала шесть человек, включая главу местного обкома КПРФ.

В Омске полиция задержала пятерых участников автопроезда, приуроченного к годовщине Октябрьской революции. Сейчас они находятся в отделении полиции. Об этом корреспонденту сайта Сибирь.Реалии рассказал один из задержанных.

В Омске задержаны 5 участников автопробега в честь годовщины 7 ноября. "Никаких лозунгов мы не скандировали, плакатов в руках не держали. У нас были только красные флаги, поскольку проезд посвящен дню празднования Октябрьской революции. И мы хотели сесть, как обычно, в машины и поехать по городу", – цитирует Сибирь.Реалии одного из участников акции. Одной из участниц акции в отделе полиции стало плохо, её госпитализировали.

В Москве коммунисты собрались на Красной площади. Власти не препятствовали акции.

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