Путин опять попался на лжи. ФСБ фактически опровергла версию президента России о якобы вмешательстве иностранных спецслужб в деле расследования об отравлении Алексея Навального. В Москве арестовали трех человек, передавших оппозиционеру биллинги разговоров сотрудников Лубянки, которых политик назвал причастными к своему отравлению.

Кто отдает указания прессовать Навального? Откровения зеков, сидевших в одной колонии в Покрове с самым известным политзаключенным в России. Фильм-репортаж журналиста "Дождя" Константина Гольденцвайга.

"У Путина тундра горит", – Байден упрекнул президента России, не приехавшего на Конференцию ООН по климату в Глазго. Президент США назвал большой проблемой отсутствие на саммите Китая, России и Саудовской Аравии. Надежды и разочарования двадцатки в Великобритании.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с шеф-редактором расследовательского издания The Insider Романом Доброхотовым, председателем правозащитной организации "Комитет против пыток" Игорем Каляпиным, главой направления "Климат и энергетика" в российском Greenpeace Василием Яблоковым.

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