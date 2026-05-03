В Перу начали проверку вербовки граждан страны на войну в Украине

Прокуратура Перу - государства в Южной Америке - начала предварительное расследование после обращений родственников граждан страны, которых, как утверждается, обманом отправили на войну против Украины в составе российской армии. На это обратила внимание "Медуза". Заявление было сделано 1 мая после того, как перуанские СМИ опубликовали сообщения о сотнях граждан, которые предположительно оказались на фронте.

В материале "Медузы", посвящённом вербовке перуанцев, со ссылкой на адвоката говорится, что уже подано 135 заявлений об исчезновении людей, и что есть информация о ещё 250 возможных подобных случаях. Другой адвокат сообщил, что всего из Перу в Россию с октября 2025 года уехали около 600 человек.

По словам адвоката Перси Салинаса, на войне в Украине погибли как минимум 13 граждан Перу. Как следует из слов адвокатов и родственников перуанцев, тех заманивали в Россию, обещая работу, в том числе и в силовых структурах, но далеко от линии фронта (например при охране посольств или военных баз или в сфере армейского питания). Некоторых перуанцев звали также работать таксистами, поварами или инженерами, обещая высокую зарплату и "приветственный бонус" в размере 20 тысяч долларов, который перуанцы в итоге не получали. Рекрутированием, по словам одного из юристов, занималась организация, зарегистрированная в Колумбии.

Как пишут перуанские СМИ, перед отъездом перуанцам давали подписать некие документы на русском языке, а по прибытии в Россию у них отбирали документы, отправляли на непродолжительное военное обучение и затем на фронт. СМИ рассказали о ряде ярких случаев - в частности о группе из 13 перуанцев, находящихся в окопе под постоянным огнём беспилотников и просящих об эвакуации, или о десяти перуанцах, которые укрылись в посольстве своей страны в Москве. 1 мая правозащитный проект "Идите лесом", помогающий людям избежать отправки на войну, рассказал о группе перуанцев, которые, по сведениям источников в Перу, находились в Липецке и которых готовили к отправке на фронт в ближайшее время. По некоторым сообщениям, группа уже была отправлена на фронт в Луганскую область Украины.

29 апреля у здания МИД Перу в Лиме прошла демонстрация родственников завербованных, которые просили власти вернуть их родных. МИД Перу заявил, что вызвал для беседы о ситуации поверенного в делах России в Перу. 30 апреля родственники провели акцию протеста у здания российского посольства в Лиме.

В заявлении посольства, опубликованом 30 апреля, не ставится под сомнение, что некоторые граждане Перу участвуют в войне в Украине. При этом утверждается, что они добровольно подписали контракт на службу в армии, и что в России "глубоко уважают решение иностранных граждан участвовать в защите своего суверенитета и безопасности". Посольство заявило, что готово предоставить информацию о гражданах Перу в России в случае получения запроса.

Ранее сообщалось о вербовке в российскую армию - часто под видом заключения контрактов на работу, не связанную с армией - граждан таких стран, как Шри-Ланка, Индия, Кения, ЮАР, Куба, Непал. В ряде случаев власти этих стран достигали с российской стороной соглашения о демобилизации их граждан.