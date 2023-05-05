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В первом квартале 2023 года городом с самым грязным воздухом стала Чита

Чита Забайкальского края стала городом с самым грязным воздухом по итогам первого квартала 2023 года, следует из отчёта Росстата.

В городе зафиксировано девять случаев высокого загрязнения воздуха – когда предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ превышена в десять и более раз. Как минимум однажды их ПДК в Чите была больше в 48,5 раз.

Загрязняющим веществом Росстат указывает бензапирен – он выделяется при сжигании нефти, древесины, антропогенных отходов и способен вызывать онкологические заболевания, поясняет "Кедр". Максимальное превышение его ПДК – в 50,9 раза – зафиксировано в Свирске Иркутской области.

Также в рейтинг городов с самым грязным воздухом по данным Росстата вошли Братск, Новокузнецк, Улан-Удэ, Кемерово и Магнитогорск. В воздухе последнего зафиксировано более чем двадцатикратное превышение ПДК свинца.

  • В сибирских городах власти регулярно вводят "режим чёрного неба". Его устанавливают при сочетании неблагоприятных метеоусловий и чрезмерного количества вредных выбросов в воздухе. В такие дни жителям не рекомендуют выходить из дома.

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