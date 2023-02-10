Красноярцы пожаловались Путину на "чёрное небо" над городом

Жители Красноярска пожаловались на постоянное загрязнение воздуха в городе. Петиция, обращённая к президенту России Владимиру Путину, собрала уже больше 36 тысяч подписей.

Красноярцы поясняют, что устали "дышать загрязнённым воздухом, задыхаться, болеть, тревожиться за здоровье" и жить под "чёрным небом". Этот режим вводят при сочетании неблагоприятных метеоусловий и чрезмерного количества вредных выбросов в воздухе. В такие дни жителям не рекомендуют выходить из дома.

Авторы петиции отмечают, что сейчас ни на одном крупном предприятии, включая три ТЭЦ, алюминиевый и цементный заводы, не установлены современные системы фильтрации. Также в городе, говорится в петиции, неразвита система экологического мониторинга. Реальную обстановку красноярцы узнают благодаря независимому мониторингу качества воздуха. Чиновники в это время рапортуют о том, что "превышений опасных веществ в воздухе фактически не зафиксировано", указывается в петиции.

Составители петиции подчёркивают, что региональные власти не принимают мер, необходимых для улучшения экологической обстановки. Авторы документа требуют обязать чиновников среди прочего "обеспечить снижение выбросов от автотранспорта" и "прекратить уничтожение пригородных лесов и городских зелёных насаждений".

Росстат сообщает, что в 2022 году в Красноярске было зафиксировано пять случаев высокого загрязнения воздуха. Концентрация взвешенных веществ (к ним относят пыль, золу, сажу, нитраты, сульфаты и другие твёрдые составляющие) максимально была превышена в 27 раз.

В начале февраля режим "чёрного неба" действовал в 12 городах Сибири, в том числе в Красноярске.