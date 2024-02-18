Священника Михнова-Вайтенко увезли из отделения полиции с инсультом

В Санкт-Петербурге священника Григория Михнова-Вайтенко, которого задержали из-за намерения провести панихиду по Алексею Навальному, госпитализировали с инсультом.
Об этом в субботу поздно вечером сообщил депутат городского Законодательного собрания Борис Вишневский. "В 43 отдел полиции его адвокат вызвал «Скорую», Григория отвезли в больницу и приняли решение о госпитализации", - написал депутат в своём телеграм-канале.
Правозащитник и архиепископ Апостольской православной церкви Михнов-Вайтенко планировал провести панихиду по Навальному у Соловецкого камня на Троицкой площади. Он сообщил об этом в своём фейсбуке вечером 16 февраля, а на следующий день утром его задержали, когда он вышел из дома. Священника доставили в 43-й отдел полиции, а вечером увезли на машине скорой помощи.
По данным "ОВД-Инфо", на Григория Михнова-Вайтенко составили протокол по статье об организации несогласованного митинга. Отмечалось, что его планируют оставить в отделении до суда, который, вероятнее всего, состоится в понедельник.
Панихиду по Навальному у Соловецкого камня в итоге провёл другой священник Апостольской православной церкви, пишет "Медуза".
- В пятницу, 16 февраля, УФСИН по Ямало-Ненецкому округу объявила, что оппозиционный политик Алексей Навальный умер в колонии. Соратники Навального называют его смерть убийством. В российских городах, а также других странах, начались акции памяти оппозиционера. В пятницу и субботу в России на этих акциях задержали более 400 человек. Больше всего задержаний - в Санкт-Петербурге. Суды начали назначать активистам административные аресты по различным статьям.
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