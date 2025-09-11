В Петербурге депутата Михаила Амосова оштрафовали за фото Навального

В Санкт-Петербурге Калининский районный суд признал депутата городского Законодательного собрания Михаила Амосова виновным в демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает "Медиазона". Как стало известно изданию, Амосову назначил штраф в 1,5 тысячи рублей. Из-за этого он, возможно, не сможет участвовать в следующих выборах.

Поводом для судебного разбирательства стали две фотографии Алексея Навального, опубликованные в телеграм-канале Амосова в день гибели оппозиционного политика. На заседании суда в четверг депутат объяснил, что написал пост о Навальном (а именно "высказал сожаление по случаю кончины человека"), так как лично его знал. При этом Амосов подчеркнул, что не поддерживает основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и в 2007 году одобрил исключение Навального из "Яблока" за его участие в "Русском марше" и "националистическую позицию".

Депутат добавил, что признаёт вину и раскаивается.

Михаил Амосов - бывший лидер отделения партии "Яблоко" в Петербурге. В 2003 и 2019 годах он участвовал в выборах губернатора. В 2021 году Амосов избрался в Заксобрание от "Справедливой России", его кандидатуру поддержал проект команды Навального "Умное голосование", отмечает "Медиазона".