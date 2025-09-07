Обвиняемому в донате ФБК адвокату запретили пользоваться интернетом

В Калининграде суд в воскресенье избрал меру пресечения для адвоката Владимира Сорокина, которого обвиняют в финансировании экстремистской организации. По версии следствия, он отправил пожертвование запрещённому российскими властями Фонду борьбы с коррупцией. Суд не стал отправлять его под стражу и назначил адвокату запрет определённых действий. Ему запретили пользоваться телефоном и интернетом, сообщает проект "Слово защите".

Сам Сорокин вину не признал. По его словам, в деле нет прямых доказательств, оно строится только на оперативной информации ФСБ.

Владимиру Сорокину, который является также членом бюро партии "Яблоко" в Калининграде, вменяется единственный донат ФБК в 500 рублей, осуществлённый, как утверждает следствие, 18 ноября 2021 года. Заседание прошло в открытом режиме, на нем присутствовали несколько слушателей. О задержании Сорокина стало известно в субботу 6 сентября.

В последние месяцы стало известно о десятках уголовных дел в отношении людей, которые ранее делали пожертвования ФБК. Сообщалось уже об около 100 подобных дел. По статье о финансировании экстремизма может грозить реальный срок, несколько человек уже были к нему осуждены, хотя чаще суды назначают крупные штрафы или другие виды наказаний.