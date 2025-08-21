"Всем все равно, люди напуганы". Арестован за цветы Алексею Навальному

23 июля в Йошкар‑Оле арестовали 45-летнего Сергея Мамаева. Его обвиняют в участии "в деятельности запрещенной организации" – одной из связанных с именем Алексея Навального. По словам знакомых Мамаева, он не был ни сотрудником ФБК, ни волонтером штаба Навального. Составом "преступления" по статье 282.2 УК РФ, по которой ему грозит до шести лет лишения свободы, стали несколько постов во "ВКонтакте", где Мамаев публиковал свои фотографии в футболке с именем "Навальный" и сообщения о возложении цветов в день его гибели к памятнику жертвам политических репрессий. Это первое уголовное дело по экстремистской статье просто за портрет Навального и возложение цветов в память о нем.

Текст: проект "Окно"

Об аресте Сергея Мамаева рассказал в своем телеграм-канале журналист из Марий Эл Алексей Серегин. Они не были близкими друзьями, но встречались на протестных акциях, когда те еще были возможны в России.

– Если бы случайно следователь не дал ему позвонить мне в тот день, когда его арестовали, скорее всего, вообще бы никто не узнал, что с ним случилось, он исчез бы и все, – говорит Серегин.

У Сергея Мамаева своей семьи нет, только мама. Занимался он деревообработкой. Типичный провинциальный активист, сторонник Навального, говорит про него Серегин.

– Это человек с благими намерениями, несколько политически наивный, как многие люди подобного типа, – поясняет журналист. – То есть он считает, что нужно всем рассказать, что вокруг вас жулики и воры, что вас обманывают, а люди это услышат и поднимутся. Я впервые с ним пересекся весной 2022 года. Тогда был несанкционированный митинг против войны. В конце февраля - начале марта 22-го года люди вышли, их в автозак загнали, в отделение доставили и, вроде бы, отпустили без протокола. Он что-то написал в соцсетях, я его что-то спросил по этому поводу, вот так мы познакомились.

В отличие от многих активистов в Республике Марий Эл, которые после начала войны в Украине уехали из России или замолчали, Сергей, наоборот, стал больше писать в соцсетях. На своей странице "ВКонтакте" он высказывался по поводу местной политики, выкладывал фотографии, где он стоит в футболке с фамилией "Навальный", рассказывал о возложении цветов к памятнику жертвам политических репрессий в день гибели политика.

Что именно предъявили Сергею Мамаеву в качестве "участия в деятельности запрещенной организации", неизвестно. Некоторые посты уже удалены с его страницы "по требованию Роскомнадзора". Неясно, и какая именно организация имеется в виду – вероятнее всего, штаб Навального, однако вместе со штабами запрещенными организациями разом были признаны также Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, правопреемник ФБК.

"Гастролёры – поворовали и уехали"

Владимир Данилов из Йошкар-Олы тоже познакомился с Сергеем Мамаевым три года назад, на акции протеста. Он считает, что истинная причина его уголовного дела – не связь со структурами Навального, а критика местной и региональной власти.

– Он выступал против воровства, которым занимаются чиновники в нашем городе, против того, что они приватизируют муниципальные предприятия. Основной акцент у него был против воровства чиновников, – говорит Данилов. – И вот за это его и посадили, мне кажется. Потому что он к штабу Навального отношения не имел. Я точно знаю, что деньги он тоже туда не переводил, никаких пожертвований не делал. Чиновники просто, пользуясь этим обвинением, хотят сделать так, чтобы им не мешали воровать. Чиновники у нас приезжие, все из других регионов, как гастролёры – поворовали и уехали. А Сергей очень порядочный, честный человек. Материально он находится в очень тяжёлом положении и всё делает только потому, что он честный. Вот сейчас он сидит в СИЗО, и я знаю, что ему сказали: если ты признаешь свою вину, то мы тебя отпустим, дадим просто подписку о невыезде. Но он не признаёт себя виновным, и его держат в СИЗО.

– Да, он был заметной фигурой, кто, если не он, – соглашается Алексей Серегин. – Все остальные, кто были активистами, я вообще не знаю, что с ними стало, честно говоря. Вероятно, просто растворились в частной жизни. Мамаев же проявлял активность, писал активно в соцсетях, проводил пикеты, возложения цветов, высказывался не только про текущую политику, но и о местных чиновниках.

Однако, кроме журналистов и немногих правозащитников, арест Мамаева в Марий Эл никто не заметил, признает Серегин.

– Всем все равно, общество напугано и полностью погружено в свое выживание, в быт. Ожидать, что это кого-то всколыхнет, бесполезно, – говорит он. – И есть понимание, что сила на стороне власти, что она может заставить делать все что угодно, и противиться власти бесполезно, потому что сотрут в порошок. Если слово скажешь против, тем более что-то сделаешь против, так и будет. Люди понимают все, что происходит.

Серегин уверен, что силовики не станут тратить силы на поиск доказательств реального участия Сергея Мамаева в "экстремистской организации".

– По идее они, конечно, должны какую-то связь установить, что он делал что-то по чьему-то заданию, но они, конечно, на это плюнут, и суд никак не упомянет этот аргумент, когда его посадит. Двумя месяцами ареста тут явно не ограничится. Есть же привычка помариновать подследственных в СИЗО, просто потому что могут, – констатирует он. – Разумеется, дело не расследуется, скорее всего, там уже никаких новых эпизодов, новых доказательств не появится, просто пусть посидит. А потом суд даст 5-6 лет. Еще, наверное, в тюрьме будут провоцировать какие-нибудь разговоры против "СВО" (так российские власти и СМИ называют войну в Украине. – "Окно").

"Риск есть у каждого"

Уголовных дел по экстремистской статье за фамилию Навальный или его портрет в России еще не было. Но уже устоялась судебная практика привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП за демонстрацию так называемой "символики экстремистской организации". А к ней суды относят не только логотипы структур Алексея Навального, но и саму его фамилию, а также его портрет. Так, 5 июня 2023 года Вахитовский райсуд Казани оштрафовал Вадима Борисова на две тысячи рублей: на его плакате было написано "освободить Алексея Навального", но суд признал это "символикой" ФБК.

В феврале 2025 года в Санкт-Петербурге прошло сразу несколько подобных дел. 18-19 февраля Куйбышевский райсуд оштрафовал на две тысячи рублей Кристину Джонсон-Рамирес за одиночный пикет с портретом Навального и надписью "Не забудем, не простим. Лёша, мы скучаем". 19 февраля Дзержинский райсуд назначил 10 суток ареста местному жителю, задержанному у Соловецкого камня с цветами и портретом политика. По данным Центра "Мемориал", в мае 2025 года зафиксированы и другие схожие эпизоды: Лика Дьячкина получила три штрафа за три листа А4 с портретом Навального (Петроградский райсуд, Санкт-Петербург), Евгению Семинихину дали 10 суток за фото Навального у памятника жертвам репрессий, Александру Ефимову из Волжского – 14 суток за портрет на акции памяти. По подсчётам "Вёрстки", суммарно по стране уже назначено не менее 493 суток ареста только за демонстрацию "символики, связанной с Навальным".

– Существует, таким образом, судебный прецедент, доказывающий, что слово "Навальный" является не просто словом, а именно символикой ФБК. И портрет Навального является символикой ФБК, а не просто портретом, – говорит эксперт в области экстремистского законодательства (он попросил об анонимности, ссылаясь на риски работы в России). – Юридически это не очень-то хорошо, тем более, что административные дела автоматически не образуют преюдиции (обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица в уголовном процессе - "Окно"). Факт, установленный в административном процессе, недостаточен для уголовного.

Ссылаться на административные решения в уголовном процессе прокуроры "не должны, но будут", уверен эксперт. Скорее всего, следствие, не имея однозначных свидетельств "участия" Мамаева в деятельности запрещенной организации, попытается составить обвинение по совокупности доказательств.

– Просто доказательство будет состоять из многих элементов, и каждый из них нужно как-то обосновывать. Они наберут не один, не два случая, а несколько, и скажут, что каждый из них в отдельности, может, и не доказывает, а в совокупности они доказывают, – рассуждает эксперт. – Адвокат скажет: "Ну, и что, что он ходил в футболке с портретом Навального?" А прокурор ответит: "Ну как "ну и что", это же символика этой организации, это уже судом установлено". Мамаев, конечно, об этом мог и не знать, потому что мало ли на свете судов по административным делам. Но, тем не менее, "вот был суд, есть судебная практика, вот она нам указала".

– В марте 2024 года к могиле Навального пришли многие тысячи людей. Они продолжают приходить и сейчас, кладут цветы. Получается, что у каждого есть "состав преступления"?

– Ну, состав есть – у кого начальство решит. Но риск есть у каждого, – считает юрист по экстремистскому законодательству. – Если нет очевидного участия, ясного доказательства именно участия в запрещенной организации, то нужна будет совокупность действий. Допустим, человек опубликовал три поста в поддержку Навального, сходил, положил цветочки, ходит с сумкой с надписью "Навальный" или даже с этим восклицательным знаком злополучным (символика периода президентской избирательной кампании Алексея Навального. – "Окно"). И вот, пожалуйста, будет совокупность.