В Петербурге детям запретили посещать кафе и ТЦ из-за ковида

В Петербурге со второго февраля учащихся 7-11 классов переводят на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Удаленная учеба продлится до 13 февраля. В этот период несовершеннолетним будет запрещено посещать заведения общепита, объекты розничной торговли и спортивные секции. Ограничения не коснутся аптек, продовольственных магазинов и точек общепита на территории вокзалов, аэропорта, образовательных учреждений и гостиниц.

Также со 2 по 13 февраля несовершеннолетним нельзя будет участвовать в спортивных и физкультурных мероприятиях в крытых помещениях. Эти ограничения не затронут учащихся спортивных интернатов и училищ олимпийского резерва.

В Ингушетии ввели дистанционное обучение для школьников с 3 по 5 февраля. Учащиеся были на внеплановых каникулах из-за коронавируса с 25 января. Удалёнку вводят также в Ставропольском крае для ученики 1-8 классов. Для них ограничения продлятся с 3 по 10 февраля, после чего они на неделю уйдут на внеплановые каникулы.

Управление Роспотребнадзора Тульской области также рекомендовало руководителям учебных заведений отправить школьников и студентов на каникулы со 2 по 13 февраля.

31 января в Петербурге было зарегистрировано 15 802 случая заражения коронавирусом и 60 смертей. Каждый восьмой заразившийся - ребенок. В управлении Роспотребнадзора сообщили, что количество госпитализаций детей с коронавирусом возросло в три раза по сравнению с прошлой неделей - с 8 тысяч до 25 тысяч случаев.

За последние сутки в России было зарегистрировано 124 070 новых случаев заражения COVID-19 – это очередной суточный максимум. На этом фоне в Москве начали вакцинировать подростков от 12 до 17 лет вакциной "Спутник М".