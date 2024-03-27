В Петербурге ещё одного учёного-физика обвинили в госизмене

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал материалы уголовного дела по статье о госизмене против 76-летнего физика Александра Куранова. На документы обратила внимание "Медиазона". Куранова арестовали в августе 2021 года.

В августе 2021 года сотрудники ФСБ задержали главного конструктора ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем", профессора Петербургского государственного политехнического университета Александра Куранова по подозрению в государственной измене. Суд в Москве отправил учёного в СИЗО. Затем меру пресечения физику неоднократно продлевали.

Со ссылкой на информированный источник "Интерфакс" писал, что Куранов "передал иностранному гражданину информацию закрытого характера об этих научных разработках". Другой источник добавил, что Куранов, в частности, участвовал в разработке гиперзвукового летательного аппарата "Аякс". В рамках этого проекта он взаимодействовал с учеными из США и Китая. Как отмечала "Новая газета", последние 15 лет до задержания все изобретения, запатентованные Курановым и его соавторами, касались именно разработок в рамках "Аякса".