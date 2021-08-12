Сотрудники ФСБ задержали по делу о госизмене генерального директора, главного конструктора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова, который курирует программу гиперзвуковых технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следствие попросило суд арестовать его.

Александр Куранов — доктор технических наук, профессор кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, гендиректором и главный конструктор предприятия холдинга "Ленинец". Генеральным директором холдинга в 1985 году был назначен Анатолий Турчак, отец секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака. Сейчас Турчак-старший является президентом холдинговой компании, а пост гендиректора занимает его старший сын Борис.

Под руководством и личном участии Куранова проводятся научно-исследовательские и экспериментальные исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция "Аякс") и основных направлений создания гиперзвуковых технологий.

В конце апреля 2021 года умер российский учёный, физик Виктор Кудрявцев, которого ФСБ обвинила в государственной измене. Бывший сотрудник одного из ведущих ракетных предприятий России, Центрального научно-исследовательского института машиностроения, Виктор Кудрявцев был задержан ФСБ, а затем арестован и отправлен в следственный изолятор летом 2018 года. Учёного обвинили в госизмене. В спецслужбе утверждали, что он передал секретные сведения о гиперзвуковых технологиях бельгийскому университету. Кудрявцев вину отрицал и говорил, что действовал в рамках утверждённой на уровне правительства научной программы.

Спустя год и два месяца обвиняемому заменили арест на подписку о невыезде из-за обострения онкологического заболевания. Позже ФСБ приостановила расследование по уголовному делу, поскольку Кудрявцев из-за болезни не мог участвовать в следственных действиях.