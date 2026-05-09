В Петербурге на акции "Бессмертный полк" пронесли портрет Пригожина

В Петербурге на шествии "Бессмертный полк" бывшие члены ЧВК "Вагнер" прошли с портретом Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в 2023 году.

В телеграм-канале "Национальная правозащита" сообщается, что на шествии задержали трех нацболов. Двое из них – участники вторжения в Украину Кирилл Травкин и Виктор Зайцев, еще один – "несовершеннолетний сочувствующий партии Лимонова" Роман Трефилов.

В телеграм-канале утверждается, что их задержали за то, что они несли портрет российского военного Дмитрия Талантова, погибшего на войне в Украине. На этом портрете Талантов держит плакат с надписью "Россия – все! Остальное – ничто!". "Национальная правозащита" утверждает, что полицейские приняли изображение серпа и молота на плакате Талантова за свастику.

Корреспондент "Бумаги" сообщил, что во время шествия нацболы выкрикивали "Киев – русский город" и "Наши танки будут в Праге".