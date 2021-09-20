В Петербурге неизвестные напали на депутата Бориса Вишневского

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на депутата Законодательно собрания Бориса Вишневского возле здания администрации Центрального района, куда он пришёл, чтобы подать жалобы на участки с аномальными результатами голосования. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как пишет издание, в понедельник утром на выходе из администрации депутата встретили пятеро мужчин спортивного вида. Один выхватил у Вишневского копии только что поданных жалоб. Все вместе они перегородили депутату путь и силой не пускали его обратно в здание. Один из них оттолкнул Вишневского. При этом депутат добавил, что его "крайне удивляет" невмешательство полиции - когда он обратился к полицейским - ему посоветовали позвонить в "112".

Депутат был вынужден уехать. Он сообщил, что намерен обратиться в заявлением в полицию.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы в Государственную думу. В Петербурге также выбирали депутатов Законодательного собрания. Все три дня оппозиционные кандидаты и независимые наблюдатели чаще, чем в других регионах, сообщали о "каруселях", "вбросах" и других нарушениях. После закрытия участков 19 сентября стало известно о массовых задержаниях членов комиссий с правом совещательного голоса в разных районах города.