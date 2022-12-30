Как не сойти с ума

"Я не вычеркиваю Россию, ту малую абсолютно часть людей, которые остались адекватными. У меня за них болит душа безмерно, они заложники. У меня счастливая случайность, когда мое еврейство сработало в плюс. А люди, которым некуда уехать, они заложники этой тирании, мне за них больно, горько ужасно, я готов помочь им, чем могу". Заслуженный артист России Анатолий Белый, народная артистка России Лия Ахеджакова и драматург Артур Соломонов в разговоре о том, где найти своих. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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