В Петербурге прошёл крестный ход в честь 800-летия Александра Невского

В Санкт-Петербурге в воскресенье прошёл крестный ход в честь князя Александра Невского, причисленного православной церковью к лику святых. 12 сентября празднуется день переноса его мощей в Петербург. В этом году масштабно отмечается 800-летие со дня рождения князя.

Крестный ход в Петербурге, как отмечает издание "Фонтанка", прошёл впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции. В прошлом году он 12 сентября не проводился, а в 2019 - до пандемии - по Невскому проспекту в этот день прошло, как утверждается, более 100 тысяч верующих.

В нынешнем году крестный ход на самом Невском проспекте проводить не стали, он прошёл на площади Александра Невского, от которой проспект начинается. Участников было всего около тысячи. Как утверждает "Фонтанка", на праздничное богослужение в Александро-Невской лавре перед крестным ходом пустили не всех желающих - у верующих потребовали пригласительные билеты. Богослужение, а затем и крестный ход возглавил патриарх Кирилл, пришли также руководители города и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Владимир Путин не приехал.

В Петербурге по-прежнему действуют ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с коронавирусом, а в последние сутки город вышел на первое место в России по числу новых инфицированных - их более полутора тысяч.

Накануне президент России в присутствии патриарха Кирилла открыл большой памятник Александру Невскому и его дружине в деревне Самолва Псковской области, на берегу Чудского озера, где, по преданию, в 1242 году произошло так называемое Ледовое побоище.

"Ничто не может разорвать связь времен и поколений. Александр Невский взял на себя тяжелую ответственность и сделал все, чтобы государство развивалось. Его наследием стало сильное государство, где народ осознал себя единым целым. Подвиги князя – пример всепобеждающего патриотизма!" – заявил Владимир Путин, открывая мемориал. Местные жители жаловались на неудобства, связанные с его сооружением, в частности на то, что техника фактически разрушила подъездную дорогу. Подробнее читайте в репортаже сайта Север.Реалии.

Путин неоднократно упоминает о княжившем в XIII веке и фактически бывшем вассалом Золотой Орды Александре Невском как об одном из основателей российской государственности. В начале года власти Москвы проводили опрос о том, вернуть ли на Лубянскую площадь памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или установить там памятник Невскому. Опрос, однако, был свёрнут после того как, как утверждают источники, выяснилось, что предпочтительный для властей вариант установки памятника князю, хотя и лидирует, но без достаточно большого отрыва.