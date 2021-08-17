"Главными историками стали силовики". Соцсети об оскорблении Невского

Россиян уже трудно удивить новостями о репрессиях за "оскорбление памяти" символов былого величия державы. Но новосибирским следователям это удалось. Они вызвали на беседу директора местого колледжа Сергея Чернышова по поводу оскорбления памяти... Александра Невского.

Сергей Чернышов

Принимаю эстафету у Андрея Позднякова и завтра иду рассказывать следователю по особо важным делам, что я собственно имел ввиду, описывая деяния Александра Невского.

До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп – ВОВ, то в общем ты никому и не интересен. Но нет, налицо - охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно. Ровно как и то, что нас вынуждают рассуждать об истории в терминах "оскорбление", "неуважение", "унижение" – но в истории нет таких терминов, и я естественно бесконечно далек от их применения. В общем, в интересные времена живем, разговариваем со следователями о Невском и Батые.

Долго размышлял, стоит ли об этом писать. Но видимо стоит - публичность еще никому не мешала, ну и другим явно будет интересна современная симптоматика. Так сказать, урок "Окружающий мир", только для взрослых.

Андрей Поздняков – новосибирский краевед, которого вызывали к следователю в мае из-за его поста о том, почему он не любит Парад Победы и не хочет одевать детей в гимнастерки.

Андрей Поздняков

Моя история, к сожалению, была не последней ((( И даже следователь тот же, что у меня был. Удачи тебе, Сергей Чернышов !

Пост, привлекший внимание органов, был написан Чернышовым 11 июня по поводу предложения переименовать площадь Свердлова в площадь Невского.



Вот этот пост целиком.

О призраках прошлого

Довольно грустно наблюдать, как в городе, где рождаются крутые ИТ-компании, работают какие-то университеты, и даже есть штатные учёные, люди на серьёзных щщах обсуждают, не переименовать ли прощадь Свердлова в площадь Александра Невского.

Если никто до сих пор этого не сказал, давайте хотя бы я напишу. Выбор между Свердловым и Невским – это выбор между террористом и коллаборационистом. Первый – классический бандит, на революционный волне случайно попавший в верховную власть. Второй – классический коллаборационист, который продался завоевателям за статус (сейчас бы сказали – власовец). И оба они (а точнее, образы, которые мы обсуждаем) – плод фантазий пропагандистов советской эпохи.

Если с бандитом все понятно, то случай с Невским – вообще уникален, это пожалуй единственный эпизод (Ледовое побоище), который попал в учебники истории прямиком из киноэкранов. И ещё никто не доказал, что было что-то, кроме фантазии Сергея Эйзенштейна.

В общем, когда нужно смотреть в будущее, мы все копаемся в выдуманном прошлом.

А переименовывать конечно нужно. Только не в коллаборационистов, а например в местных купцов. Купцы - это вам не трепаться на митингах, а мешки ворочать. Всё полезнее будет.

Обвинения Невского в коллаборационизме (с монголами) выдвигаются давно, в том числе и некоторыми историками. Но следователей это не остановило.

Вячеслав Русаков

Следователь у нас – главный эксперт по истории. И на хрен не нужны все эти исторические исследователи, ученые, академики – их мнение не значит нечего. Следак решать будет, что правильно изложено, что нет.

Илья Вайцман

Самое страшное, что это не "Панорама". Сомнение в сталинской агитке про Александра Невского уже достаточный повод для "возбуждения" Следственного комитета. Дальше что? "Отрицал победу при Цусиме"?

("Панорама" – сайт юмористических новостей)

Олег Габитов

"Следователь по особо важным делам"! Вот оказывается где важность порылась. Не убийц там маньяков и прочих казнокрадов- оборотней выискивать, а в трактовках исторических фактов. Ибо неча сомневаться в генеральной линии в освещении исторических подвигов государствообразуюшего народа местного.

Яна Антонова

В связи с новостью о том, что директора колледжа в Новосибирске вызвали в СК за пост об Александре Невском, интересуюсь: если я напишу пост, например, про Александра Македонского, прибавится ли от этого забот у моих адвокатов Александр Валявский и Ильи Новикова?

Яна Антонова – бывший координатор "Открытой России" в Краснодаре, которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации.

Дан Пивоваров

Я вот совсем недавно читал об антропологическом исследовании. Александр Невский ведь был сыном половчанки. Смуглолицый и узкоглазый... Как думаете, это тоже на статью тянет?

Юрий Климовский

За осквернение воинской памяти Ильи Муромца еще дел не было?

Игорь Исавин

Наверное имел в виду, что Свердлов состоял в экстремиской организации, а Невский был иностранным агентом.

Некоторые блогеры не могут понять, кто именно является в этой истории пострадавшим.

Арсен Казибеков

А заявление подали родственники Невского?

Валерий Пушкарёв

праправнук ветерана ледового побоища решил стукануть?

Дмитрий Шварц

Интересно, что такое можно написать про личность 13-го века, чтоб "и правда под статью" попасть? то есть, по сути, не по форме. нужно ведь причинить ущерб, каким-то образом. либо невскому, либо его родственникам, либо государству.

Ольга Ефремова

"Следователь по телефону сказал Чернышову, что у него есть какое-то заявление, жалоба" – от Александра Невского, видимо. господи, какой мрак! в какой средневековый мрак скатилась Россия. и эти люди ещё искренне возмущены оккупацией Афганистана талибаном. как говорится, найдите десять отличий.

Судя по комментариям "патриотических" блогеров, пострадавшими они считают себя.

Павел Еремеев

Так ему и надо.

Будет знать как передвигать нашу историю и клеветать на защитников родины

Жанна Зарицкая

Следователю не нужно быть профессиональным историков, достаточно быть россиянином, Александр Невский – национальный герой.

Говорить о том, что он "продался за статус", уподоблять его власовцу - это неуважение святынь данной страны. [...]

Думается, всем понятно, почему Вас вызвали к следователю.

Можно сформулировать так – за разжигание ненависти к русскому народу.

Семён Дробот

Правильно, что в Конституции сделали дополнение о защите исторической памяти, а сейчас приняли закон по поводу искажения истории ВОВ и роли СССР в войне. Нужно его распространить и на более ранние эпохи, чтобы не было вот таких постов, очерняющих память предков

Эль Мюрид

Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Александр Невский – это наша скрепа, так глядишь, ещё в телевизор плюнут, когда поток помета станет совсем густым. А то и на портрет сами понимаете кого.

Соответственно, дело об оскорблении великого предшественника ведёт не абы кто, а следователь по особо важным делам.

Анастасия Кунина

Даже если вы не занимаетесь политикой, она в любой момент может заняться вами (с) – вернее, то, что государство в этот момент сочтет таковой. Политическая оппозиция ведь уничтожена, а "органы" отросли огромные - и все хотят выполнять KPI, получать премию... К моему знакомому вот на днях приходили "силовики" и интересовались, почему он закупает импортные, а не отечественные комплектующие для своего производства- и отсюда кажется совсем недалеко до "измены родине"

Николай Подосокорский

Характерно, что подобные преследования случайных граждан, рассуждающих в соцсетях на исторические темы, начались после принятия летом 2020 года поправок в Конституцию РФ, закрепивших монопольное право действующей власти на историческую правду. Главными историками в стране теперь стали чиновники, депутаты и силовики, безошибочно определяющие каков должен быть уровень патриотизма в дискуссиях, и что является подлежащим уголовному наказанию осквернением национальных символов от Александра Невского до Валентины Терешковой.

Владимир Карасенко

Очередное подтверждение того, что страна никогда не живет даже настоящим, не то что будущим! Сколько помню себя - она живет исключительно в прошлом! Трепетно блюдёт события давности многих десятилетий, выдумывая бесконечные репрессивные законы то "об искажении", то ещё о чем-нибудь. Чахнет над своими событиями десятилетних давностей, вгрызаясь в глотку любому, кто посмеет что-то сказать не так, или даже просто посмотреть на них под другим углом зрения.

И сегодня люди подвергаются репрессиям за то что было 70 - 80 лет назад, как будто в тех годах можно что-то изменить. Вся жизнь 90 процентов людей в относительно старшем возрасте сплошь тоска по выдуманным ими же самими мифам о прекрасной колбасе по 2.20, при том что в конце 80-х никто даже пальцем не пошевелил чтобы как-то возразить происходящим событиям. И распадалась эта страна празднично и буднично, в очередях за крупой по талонам. А "самая читающая нация в мире" в это время ставила банки с водой перед телевизором и буднично за всем наблюдала! Хотя казалось бы должна защищать такое счастье не меньше тех, кто вышел в августе 91 года на улицу!

Власти на полном серьезе собираются праздновать Куликовскую битву, отрядив на это энное количество чиновников-организаторов и миллионы рублей, вместо того, чтобы на эти деньги СЕГОДНЯ лечить детей! И нет этому конца и края. Нет проблем в стране с экономикой, медициной, социалкой. Гораздо важнее то, каким же все таки был умерший 70 лет назад Сталин – плохой или хороший?! Причем настолько важно, что людей прямо нужно раздробить, разделить на "своих" и "врагов", и ни в коем случае не уступать, ни капли уважения к другому взгляду и другому мнению! А уж на тему, кто там в 17 веке куда отсоединился, кто-кого присоединил "исторически" – это даже не обсуждается – ключевой момент в жизни страны, 90% территории которой за крупными городами стоит в руинах и в разрухе – а на большей части и дорог нормальных нет! Но это не важно!

Страна вечного, не уходящего, правда так и не приходящего прошлого! Даже это самое прошлое, которым живет страна не было таким, каким она хочет видеть! И в том прошлом были и Власовцы, а не только мифические Бандеровцы, был и 39 год, а не только 41 год, как бы его ни пыталась вычеркнуть история, наплодив репрессивных законов, по которым можно представлять страну как исключительно мирно пасущую козочек, а коварные фашисты взяли и напали на нее в этот момент!

И пока, не получается прорваться ни одному поколению. Потому что старшее не даем им даже взглянуть в будущее! А плотно обкладывает его пропагандой вкусного пломбира...

Алексей Чазов

Саня Невский был лучшим другом наших восточных партнёров, но недолюбливал партнёров западных. Кого-то мне это напоминает...