В Петербурге сняли с выборов бывшую главу штаба Навального

Бывшего руководителя штаба Навального (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена) в Петербурге Ирину Фатьянову избирком во вторник снял с выборов в Законодательное собрание Петербурга по результатам проверки министерства юстиции. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Там же она опубликовала видео голосования и своего выступления с выражением несогласия.

Решение об аннулировании её выдвижения принято шестью голосами против одного.

О том, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня, Фатьянова узнала менее чем за час до заседания. Как заявили представители комиссии, они получили результаты проверки Минюста, из которых следует, что она была причастна к деятельности организации, признанной экстремистской. Недавно принятые поправки к законодательству запрещают баллотироваться на выборах людям, признанным причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций. Сторонники Навального считают, что эта норма принята для борьбы прежде всего с ними.

Фатьянова заявила, что обжалует решение.

В начале июля партия "Яблоко" отказалась выдвигать Фатьянову на выборы в парламент Петербурга. Она зарегистрировалась самовыдвиженцем. Избирком ранее разрешил ей открыть избирательный счет и начать сбор подписей. При этом сбор подписей проходил "под надзором полиции", сборщиков задерживали под разными предлогами, - сообщает Север.Реалии.

Выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга пройдут 19 сентября - в единый день голосования одновременно с выборами в Госдуму. Избирается 50 депутатов.

Ранее о прекращении избирательной кампании сообщил действующий депутат парламента Максим Резник. Он находится под домашним арестом по делу о покупке марихуаны. По словам депутата, он и его команда дважды получили отказ от следователя на посещение нотариуса. Нотариус нужен был для того, чтобы подписать доверенность - она позволила бы коллегам Резника подать за него документы на выдвижение. По его мнению, "желание отомстить и любым способом не допустить" до участия в выборах исходит лично от губернатора Петербурга Александра Беглова.

На том же основании, что и Фатьянову, ранее на выборы не пустили ещё нескольких соратников Навального. При этом они указывают на то, что решение о признании штабов Навального экстремистскими ещё не вступило в законную силу.