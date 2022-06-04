В Петербурге со стены дома Хармса стирают портрет писателя

В Санкт-Петербурге стирают портрет писателя Даниила Хармса со стены дома на улице Маяковского. Об этом сообщила журналистка Галина Артеменко в своем телеграм-канале.

Портрет писателя появился на доме №11 на улице Маяковского в феврале 2016 года. Его сделали художники Паша Кас и Павел Мокич. Оно стало популярным у жителей города и туристов.

Позднее на изображение пожаловались два петербургских журналиста, после чего районная администрация подала в суд с требованием его закрасить. Жильцы дома выступали против: петицию с требованием сохранить и узаконить портрет Хармса подписали более 28 тысяч петербуржцев. По мнению авторов обращения, изображение полностью соответствует архитектурному облику города. За сохранение портрета выступил и Георгий Полтавченко, занимавший тогда пост губернатора Петербурга.

В феврале 2022 года районная администрация и активисты подписали мировое соглашение – было решено заменить портрет на световую проекцию.