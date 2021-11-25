В Петербурге закрасили граффити в честь 200-летия Достоевского

В Санкт-Петербурге коммунальные службы закрасили граффити с изображением писателя Фёдора Достоевского в Кузнечном переулке, которую изготовил художник Олег Лукьянов. Рисунок был нанесен на стену к 200-летию писателя. Об этом сообщает в группа художников urbanfresco.

"Преступление и наказание. Преступление: размещение портрета Достоевского по технологии "русское граффити" (urbanfresco). Наказание: кровавое закрашивание.", – говорится в посте художников.

Коммунальные службы в Петербурге не первый раз закрашивают различные граффити, созданные уличными художниками. Ранее были стёрты рисунки, посвященные Виктору Цою и Сергею Бодрову. Весной 2020 года коммунальщики уничтожили граффити, посвященное Иосифу Бродскому. Рисунок закрасили по указу завхоза местной школы.

В 2021 года неизвестные на фасаде трансформаторной будки нарисовали граффити в поддержку политика Алексея Навального. Через несколько часов рисунок исчез, а полиция возбудила уголовное дело, но позже прекратила его.

Местные жители не раз просили и продолжают просить чиновников не закрашивать рисунку. Сейчас петербуржцы пытаются отстоять известное граффити, посвященное Даниилу Хармсу. Жители собирали подписи под петицией в защиту рисунка, который появился в 2016 году на фасаде дома на улице Маяковской 11, где жил Хармс. Но суд обязал ТСЖ уничтожить граффити.