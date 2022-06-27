В Новосибирске из дома культуры "выселяют" книжный клуб "Перемен"

Дом культуры "Юность" в Новосибирске отказался продлевать договор аренды с книжным магазином-клубом "Пемерен", сообщает "Тайга.Инфо" со ссылкой на директора книжного Анну Яковлеву.

Нынешний контракт истекает 2 июля. "Агенство поддержки молодёжных инициатив", которое управляет домом культуры, заявило, что разрывает договор из-за "смены концепции здания". Однако другие арендаторы - кофейня и киоск с шавермой - остаются на месте.

По словам Анны Яковлевой, руководство "Юности" отказалось показать ей приказ о смене концепции. Ранее юристы ДК сначала уведомили её о повышении стоимости аренды на 50%, потом просили подождать решения какого-то собрания и в конце концов заявили о невозможности продлить договор.

Книжный магазин "Перемен" работал в ДК "Юность" с 2018 года. Его специализация - современная литература и нон-фикшен. В магазине также проводились встречи с писателями, мастер-классы, лекции и бесплатные кинопоказы. Основная целевая аудитория магазина – образованная молодежь.

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