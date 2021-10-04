В Петербурге умерла сестра Галины Старовойтовой

В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни умерла Ольга Старовойтова - сестра убитой в 1998 году депутата Госдумы Галины Старвойтовой. Об этом сообщил депутат петербургского законодательного собрания Борис Вишневский.

Ольга Старовойтова умерла в больнице после тяжёлой продолжительной болезни.

Ольга Старовойтова родилась в 1948 году в Ленинграде. В 1990-е годы она работала в команде по созданию первых российских НКО. Ольга Старовойтова, член Международного союза журналистов, религиовед, была президентом созданного в 1999 году общественного фонда "Музей Галины Старовойтовой" и потерпевшей по делу об убийстве сестры.

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. Заказчиком убийства считают бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина), которого СМИ называют лидером Тамбовской ОПГ.