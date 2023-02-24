В Петербурге вооружённый мужчина напал на сотрудников ОМОНа

У метро "Гостиный двор" в центре Санкт-Петербурга вооружённый мужчина выстрелил в сотрудника ОМОН, включив на портативной колонке песню “Вставай, страна огромная”. Росгвардейца госпитализировали с ранением в живот, нападавший задержан, сообщает “Фонтанка".

По данным издания, у 50-летнего подозреваемого при себе были две бутылки с зажигательной смесью, два обреза и патроны с картечью. Он, как утверждается, планировал забросить коктейли Молотова в машину с ОМОНом, раненный сотрудник заметил это и попытался остановить нападавшего.

Издание называет мотивом нападавшего "протест против запрета на протесты". Он упомянул бедность населения и невозможность выходить на митинги. У метро Гостиный двор в Петербурге обычно собираются участники оппозиционных выступлений, ОМОНу поручается их задерживать.

Издание 47news приводит подробности о предполагаемом нападавшем. По данным издания, подозреваемого зовут Тигран Хачикян. Журналисты приводят фотографию его окровавленного лица, по всей видимости, он был избит при задержании.

По данным журналистов, подозреваемый — капитан 3-го ранга российского военно-морского флота в отставке (это звание эквивалентно майорскому в сухопутных войсках). Он окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище, 20 лет служил на флоте. Официально эта информация не подтверждена.