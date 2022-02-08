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В Петербурге возбудили дела о хищениях при уборке снега

В Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела о хищении денежных средств организациями, которые участвуют в уборке города от снега и наледи. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

Как сообщают "Фонтанка" и РИА Новости со ссылкой на источники, экономическая полиция и сотрудники СОБРа проводят обыски из-за ненадлежащей уборки снега по более чем 60 адресам. Несколько источников "Фонтанки" в СК и МВД назвали инициатором массовых обысков городскую администрацию. Проверяют жилкомсервисы, дорожные предприятия и их подрядчиков, рассказали собеседники изданий.

С начала зимы жители Петербурга массово жалуются на то, что в городе плохо убирают снег, в том числе в центре города. В соцсетях стали появляться фотографии с тротуарами, покрытыми сугробами и ледяной коркой.

В Петроградском районе один молодой человек был убит на месте сорвавшимся с крыши куском льда, другой тяжело ранен. В Калининском районе от полученных при падении травм умерла пожилая женщина. Сотни петербуржцев ежедневно обращались в травмпункты.

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