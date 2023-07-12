В Петербурге вывесили баннер против запрета трансперехода

Ночью в Санкт-Петербурге вывесили баннер против законопроекта о запрете трансперехода в России. Фото растяжки опубликовала DOXA.

Активисты растянули плакат, на котором белым по чёрному написано: "Закон о запрете трансперехода – человеконенавистническое го*но".

Второе чтение законопроекта в Госдуме пройдёт завтра, 13 июля. В первом чтении его поддержали все 365 присутствующих на заседании депутатов.

Если законопроект пройдёт три чтения в Госдуме, будет утверждён в Совете Федерации и подписан президентом России, транспереход в стране будет фактически запрещён. Он будет доступен только для "лечения врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей".

Также, в соответствии с поправками, одобренными Комитетом Госдумы по охране здоровья, трансперсонам запретят усыновлять и удочерять детей.

Эксперты считают, что запрет на транспереход приведёт к росту числа психических расстройств и суицидов, а также к появлению чёрного рынка подпольных медицинских услуг в России.