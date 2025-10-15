В Петербурге задержали певицу, исполняющую песни "иноагентов"

В Санкт-Петербурге задержана уличная певица Диана Логинова, известная как Наоко. Об этом изданию "Ротонда" сообщили в МВД, не уточнив, на каком основании она была задержана.

Уличная группа Stoptime, вокалистской в которой выступает Логинова, исполняет в том числе песни артистов, объявленных властями России "иноагентами" и выступающих против войны. Видео исполнения песни рэпера NoiceMC "Кооператив "Лебединое озеро"" стало популярным в сети - о нём писали и зарубежные СМИ, отмечая, что антивоенную и антипутинскую композицию вместе с артистами поют несколько десятков собравшихся молодых людей.

На исполнение жаловалась главный редактор агентства "Регнум", провоенный блогер Марина Ахмедова, и другие провоенные активисты.

Утверждается, что певицу доставили в 78-й отдел полиции. Подробности пока неизвестны.

В августе музыкантов Stoptime уже задерживали после выступления, и тогда они пообещали, что не станут менять репертуар. Музыкантов отпустили после оформления штрафов за нарушение режима тишины.

12 октября в центре Петербурга музыканты исполняли песни признанной в России "иноагентами" Монеточки, а также группы "Порнофильмы", ряд песен которых в России признали экстремистскими. В реестр экестремистских материалов была включена и песня "Кооператив "Лебединое озеро"", суд посчитал, что в ней "используются унизительные и оскорбительные характеристики, которые могут быть отождествлены с фигурой, символизирующей народ РФ".