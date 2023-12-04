В Петербурге задержали подозреваемого во взрыве у военкомата

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого во взрыве во дворе военкомата Невского района. Так он якобы хотел напугать добровольцев, которые собираются на войну в Украину. Об этом сообщает "Фонтанка" и телеканал "78".

Взрыв в вентиляционной шахте у военкомата произошел в начале сентября. Задержанный якобы изготовил взрывное устройство самостоятельно, используя порох из железнодорожных петард.

По данным издания, подозреваемый - 32-летний уроженец Литвы. До 2015 года он жил в Архангельске, после чего переехал в Петербург. Во время задержания мужчина рассказал, что имеет проблемы с ментальным здоровьем после перенесенной коронавирусной инфекции, у него случаются панические атаки.

Устроить взрыв около военкомата он решил из-за мобилизация на войну в Украине, чтобы напугать желающих подписать контракт с Минобороны. По предварительной информации, его задержали 13 ноября.

От взрыва самодельной бомбы никто не пострадал. Незначительные повреждения получила вентиляционная шахта.