Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Петербурге задержаны участницы акции против гендерного насилия

Акция против против гендерного насилия, Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге после акции против гендерного насилия задержали активисток и журналистов, сообщает "ОВД-Инфо" (проект признан российскими властями "иноагентом"). 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

В отдел полиции увезли феминисток Лелю Нордик, Полину Титову, Марину Ширяеву, Марину Синк. Вместе с ними задержали журналиста SOTA Андрея Бока и корреспондентов "Настоящего времени" Никиту Адищева и Сергея Кагермазова.

Как пишет Север.Реалии, акция состоялась в парке рядом с Фонарным мостом. Активистки установили "памятник" в виде тела без рук и ног, который обклеен вырезками из газет с историями насилия и убийств женщин. Феминистки потребовали от властей принять закон о домашнем насилии, освободить женщин, осуждённых за самооборону, прекратить дискриминацию ЛГБТ персон.​

"Этот памятник – не из гранита и не из бронзы. Поскольку наше государство считает, что женщины, пережившие насилие, не достойны гранита или бронзы. Государство считает, что женщины недостойны защиты, недостойны убежища, недостойны даже закона о домашнем насилии. Государство считает, что женщины достойны гранита только в форме могильной плиты. Поэтому наш памятник, который мы воздвигаем сегодня – из слез и крови женщин, переживших насилие, или погибших от него", – говорили на акции феминистки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG