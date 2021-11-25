В Петербурге задержаны участницы акции против гендерного насилия

В Санкт-Петербурге после акции против гендерного насилия задержали активисток и журналистов, сообщает "ОВД-Инфо" (проект признан российскими властями "иноагентом"). 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

В отдел полиции увезли феминисток Лелю Нордик, Полину Титову, Марину Ширяеву, Марину Синк. Вместе с ними задержали журналиста SOTA Андрея Бока и корреспондентов "Настоящего времени" Никиту Адищева и Сергея Кагермазова.

Как пишет Север.Реалии, акция состоялась в парке рядом с Фонарным мостом. Активистки установили "памятник" в виде тела без рук и ног, который обклеен вырезками из газет с историями насилия и убийств женщин. Феминистки потребовали от властей принять закон о домашнем насилии, освободить женщин, осуждённых за самооборону, прекратить дискриминацию ЛГБТ персон.​

"Этот памятник – не из гранита и не из бронзы. Поскольку наше государство считает, что женщины, пережившие насилие, не достойны гранита или бронзы. Государство считает, что женщины недостойны защиты, недостойны убежища, недостойны даже закона о домашнем насилии. Государство считает, что женщины достойны гранита только в форме могильной плиты. Поэтому наш памятник, который мы воздвигаем сегодня – из слез и крови женщин, переживших насилие, или погибших от него", – говорили на акции феминистки.