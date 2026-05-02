Жители Московской области 2 мая столкнулись с ограничениями проводного интернета – доступ к сети работает по так называемым белым спискам, сообщают российские СМИ со ссылкой на жалобы пользователей.

По их данным, ограничения ввели провайдеры "Всем Wi-Fi" и Istranet. Пользователи отмечают, что доступ открыт лишь к ограниченному числу сайтов, остальные ресурсы недоступны. В службах поддержки, как утверждается, предупреждают, что такой режим может сохраняться на протяжении всех майских праздников.

Ранее источники сообщали о планах ввести жесткие ограничения связи в московском регионе накануне парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов заявлял, что меры затронут не только мобильный, но и проводной интернет, и объяснял это приездом "большого количества иностранных гостей".

Похожие сбои зафиксированы и в Санкт-Петербурге. По данным сервиса Downdetector, утром 2 мая пользователи начали массово жаловаться на недоступность мобильного интернета. К середине дня число жалоб превысило две тысячи. Жители города также сообщают о работе сети по "белым спискам".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее предупреждал о возможной угрозе атак беспилотников и допустил "понижение скорости мобильного интернета".

По данным проекта "На связи", к марту 2026 года система "белых списков" была внедрена в 72 регионах страны. По оценкам Top10VPN, к концу 2025 года Россия стала мировым лидером по масштабам интернет-отключений, затронувших почти всё население страны.

В феврале 2026 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий операторам связи приостанавливать услуги по требованию спецслужб и освобождающий их от ответственности перед абонентами. Эксперты считают, что власти движутся к модели полного изолированного интернета к 2028 году.