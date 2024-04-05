Арестован ещё один подозреваемый по делу "Крокус Сити Холла"

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая ещё одного подозреваемого по делу о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл". Его зовут Мухаммад Зоир Шарипзода. Заседание происходило в закрытом режиме. В отличие от предыдущих судебных заседаний по делу о теракте в "Крокусе", об этом прессе не сообщили заранее.

В чём именно состояло предполагаемое соучастие Шарипзоды в теракте, пресс-служба суда не уточняет.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изучить связи всех задержанных по делу "Крокуса" и установить всех организаторов и заказчиков преступления поимённо.

Шарипзода - одиннадцатый арестованный по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Ранее суд арестовал 10 человек. Все они выходцы из стран Центральной Азии. Четверых из них следствие считает непосредственными исполнителями теракта. Остальные, по версии правоохранительных органов, участвовали в финансировании нападавших, передавали им деньги, сдавали жильё или продали автомобиль.