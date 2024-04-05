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Арестован ещё один подозреваемый по делу "Крокус Сити Холла"

Мухаммад Зоир Шарипзода
Мухаммад Зоир Шарипзода

Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая ещё одного подозреваемого по делу о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл". Его зовут Мухаммад Зоир Шарипзода. Заседание происходило в закрытом режиме. В отличие от предыдущих судебных заседаний по делу о теракте в "Крокусе", об этом прессе не сообщили заранее.

В чём именно состояло предполагаемое соучастие Шарипзоды в теракте, пресс-служба суда не уточняет.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изучить связи всех задержанных по делу "Крокуса" и установить всех организаторов и заказчиков преступления поимённо.

Шарипзода - одиннадцатый арестованный по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Ранее суд арестовал 10 человек. Все они выходцы из стран Центральной Азии. Четверых из них следствие считает непосредственными исполнителями теракта. Остальные, по версии правоохранительных органов, участвовали в финансировании нападавших, передавали им деньги, сдавали жильё или продали автомобиль.

  • 22 марта несколько вооружённых автоматами людей ворвались в концертный зал на окраине Москвы, где должен был состояться концерт рок-группы "Пикник", и открыли стрельбу по собравшимся зрителям. Затем они подожгли зал. Начался сильный пожар, в результате которого обвалилась крыша здания. Погибли, по последним данным, 144 человека.
  • Об ответственности за теракт заявила террористическая группировка "Исламское государство". США и другие страны Запада считают эту версию наиболее вероятной.
  • Российские власти считают, что к теракту в концертном зале может быть причастна Украина. Киев это категорически отвергает.

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