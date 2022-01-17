В Подмосковье ограбили вдову Александра Градского

В Подмосковье неизвестные напали на вдову народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко и похитили у неё 100 миллионов рублей. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как рассказала Коташенко, вечером в воскресенье она ехала на автомобиле со стороны деревни Глагольево, когда почувствовала удар в заднюю часть машины. Коташенко вышла из автомобиля. В этот момент к ней подошли трое мужчин и, угрожая оружием, заставили вернуться домой в коттеджный посёлок в Наро-Фоминском районе, где и забрали деньги. Затем они принудили её довезти их до города Апрелевка. Спустя несколько часов Коташенко написала заявление в полицию.

Представители главного управления МВД по Московской области сообщили агентствам, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о разбое, нападавших разыскивают.

Александр Градский умер в ноябре 2021 года в возрасте 72 лет. За день до этого его госпитализировали с подозрением на инсульт. В сентябре он перенёс коронавирусную инфекцию. Градский был автором более 18 альбомов, нескольких рок-опер и рок-балетов, множества песен. Он написал музыку более чем к 40 художественным, а также к десяткам документальных и мультипликационных фильмов.