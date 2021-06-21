В Подмосковье выявлен максимум заражений COVID-19

В Подмосковье за последние сутки выявлено 1800 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальное число с начала пандемии, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Накануне также был зарегистрирован суточный максимум заражений – 1638.

На прошлой неделе губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число коек для больных COVID-19 увеличат до 15 тысяч. Сегодня, 21 июня, начинает работать госпиталь в парке "Патриот".

16 июня постановлением главного санитарного врача в регионе была объявлена обязательная вакцинация 60 процентов работников сфер услуг, транспорта, здравоохранения, культуры и чиновников. В тот же день на фоне роста числа заболевших COVID-19 губернатор ввёл ограничения на проведение массовых мероприятий до 20 июля. Теперь зрители таких мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе должны соблюдать дистанцию 1,5 метра, их число не должно превышать полторы тысячи. Оно может быть увеличено на 20 процентов, если привитые от COVID-19 зрители возьмут с собой сертификат о вакцинации.



В России уже четвёртый день подряд число новых заражений COVID-19 превышает 17 тысяч. За последние сутки выявлено 17 378 инфицированных коронавирусной инфекцией нового, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Наибольшее число заражений COVID-19 в Москве — 7584.

Новые ограничения из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 вводят власти Мурманской и Новосибирской областей. В Мурманской области с 22 июня отменяются все массовые и культурные мероприятия, фудкортам разрешено работать только навынос, заселиться в гостиницы можно при наличии справки об антителах или о вакцинации, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Власти Новосибирской области продлят режим повышенной готовности, действующий для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, до 30 сентября.

Глава Краснодара Евгений Первышов принял решение наказывать отказавшихся от вакцинации сотрудников мэрии и подведомственных учреждений, если они заболеютCOVID-19. Их лишат всех надбавок и премий, заявил он на планёрке. Обязательная вакцинация для чиновников, как например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Кемеровской области и на Сахалине в Краснодарском крае не вводилась.