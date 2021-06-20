Собянин: у тех, кто прививался "давно", шанс заболеть выше

Мэр Москвы Сергей Собянин вновь объяснил резкий рост числа инфицированных в российской столице в последние недели распространением так называемого индийского штамма коронавируса (по классификации ВОЗ - "вариант дельта"). По словам Собянина, для защиты от этого штамма необходим более высокий уровень иммунитета, чем от первоначального, "уханьского", варианта коронавируса.

"Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку" - подчеркнул Собянин. По его словам, случаев заболевания среди тех, кто сделал прививку от коронавируса, "не так много", но они встречаются среди тех, кто вакцинировался "давно". Московский мэр рекомендовал повторную вакцинацию, сам он ранее утверждал, что привился ещё в мае прошлого года, поэтому недавно ревакцинировался.

Что он имеет в виду под "давно", Собянин не уточнил. Массовая вакцинация от вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19 началась в России около полугода назад.

Директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Александр Гинцбург заявил, что "вариант дельта" опаснее других штаммов, поскольку болезнь при заражении им развивается быстрее. При этом он сказал, что вакцина защищает и от него.

Именно возможная неэффективность вакцин против новых штаммов - то, чего опасаются медики по всему миру. На Западе также отмечены случаи заражения после вакцинации используемыми там препаратами. Разработчики вакцин уверены в том, что 2 их дозы по-прежнему эффективны против "варианта дельта", а в случае заражения вакцинация должна препятствовать тяжёлому течению болезни.

Власти Москвы после того, как суточное число заражённых выросло за неделю почти втрое, ввели обязанность для работодателей в сферах торговли, услуг, образования, здравоохранения и ряде других обеспечить вакцинацию 60 процентов работников. Вслед за Москвой подобные решения принял ещё ряд регионов - в субботу, в частности, власти Санкт-Петербурга установили обязанность 65-процентной вакцинации работников.

Власти утверждают, что речь не идёт о принудительной вакцинации, однако подчёркивают, что работодатель может не допускать к работе тех, кто не вакцинирован. Ряд юристов и общественных деятелей с такой трактовкой не согласны.

За последние сутки по официальным данным в России выявили почти 18 тысяч инфицированных, на долю Москвы приходится почти половина из них. Больше тысячи - впервые с февраля - также в Петербурге.