В Подмосковье задержан вернувшийся с войны доброволец с двумя автоматами

В Одинцовском районе Подмосковья полиция задержала 25-летнего уроженца Алтайского края, у которого в машине оказались два автомата и тридцать патронов к ним. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным издания, задержанного, имя которого не сообщается, остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов. Дознавателям он заявил, что вернулся из Украины, где участвовал в боевых действиях в составе частной военной компании "Вагнер". Один из собеседников СМИ подтвердил, что в отдел полиции приезжал представитель руководства ЧВК.

Создатель и спонсор ЧВК "Вагнер", близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя инцидент заявил, что "пробил задержанного по базам" и такого человека в компании "не было и нет". Кроме того, Пригожин отрицает, что представители ЧВК приезжали в полицию.