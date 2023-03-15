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В Подмосковье задержан вернувшийся с войны доброволец с двумя автоматами

В Одинцовском районе Подмосковья полиция задержала 25-летнего уроженца Алтайского края, у которого в машине оказались два автомата и тридцать патронов к ним. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным издания, задержанного, имя которого не сообщается, остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов. Дознавателям он заявил, что вернулся из Украины, где участвовал в боевых действиях в составе частной военной компании "Вагнер". Один из собеседников СМИ подтвердил, что в отдел полиции приезжал представитель руководства ЧВК.

Создатель и спонсор ЧВК "Вагнер", близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя инцидент заявил, что "пробил задержанного по базам" и такого человека в компании "не было и нет". Кроме того, Пригожин отрицает, что представители ЧВК приезжали в полицию.

  • В последнее время участились случаи противоправных действий в общественных местах со стороны военнослужащих - как вернувшихся из Украины, так и находящихся в лагерях подготовки на территории России. Так, в начале марта в городе Дальнегорск Приморского края двое мобилизованных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из автомата на улице. Ранее в городе Домодедово Московской области полиция задержала сбежавшего из части мобилизованного, который, будучи пьяным, угрожал подорвать гранату. Двое других военнослужащих в состоянии опьянения угрожали взорвать воронежское кафе, в котором в этот момент отдыхали десятки людей, а в подмосковном Подольске были задержаны восемь сбежавших из части мобилизованных, вооружённых автоматами и пулемётами.
  • По официальным данным МВД России, в прошлом году число преступлений с использованием оружия и боеприпасов выросло почти на 30%. Лидерами по этому показателю стали Белгородская и Курская области, граничащие с Украиной.

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