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Против мобилизованного, ударившего командира, возбуждено уголовное дело 

Против российского мобилизованного, ударившего командира на плацу подмосковного парка "Патриот", где призывников готовят к отправке на войну в Украину, возбуждены уголовные дела об оскорблении военного начальника во время несения им службы и о насильственных действиях в отношении военачальника в период мобилизации.

Утверждается, что мобилизованный, которому по соответствующим обвинениям грозит до 15 лет лишения свободы, задержан до суда о мере пресечения. Следствие просит его арестовать.

Ранее телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщил, что мобилизованного, вступившего в конфликт с командиром, зовут Александр Лешков, он является рядовым, а ударил он, по данным СМИ, подполковника Дениса Мазанова.

На прошлой неделе в подмосковном парке "Патриот" мобилизованные, которых готовят к отправке на фронт, устроили бунт, один из военнослужащих сначала в нецензурной форме обругал командующего частью, а затем ударил его. Соответствующее видео, снятое на камеру мобильного телефона, появилось в различных телеграм-каналах, при этом когда именно оно было сделано - неизвестно.

На кадрах мобилизованные отчитывают вышестоящего офицера за то, что вместо реальной подготовки к боевым действиям их учат ходить строем и стрелять по воображаемым целям, а также жалуются на отсутствие необходимого снаряжения. "Мы на войне строем будем ходить? Это профанация, имитация стрельб, имитация учений", - говорит один из призывников, как утверждается - рядовой Александр Лешков, сопровождая свою речь нецензурной бранью. Позже он, под одобрительные возгласы других мобилизованных, требует от вышестоящего офицера вытащить руки из карманов, в грубой форме посылает его и бьёт в грудь. В ответ офицер говорит лишь, что "этого не надо делать".

  • 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежали граждане, которые состоят в запасе, а приоритет должен был отдаваться тем, кто имеет боевой опыт. Кроме того, перед отправкой на фронт мобилизованные должны были пройти соответствующую подготовку. Тем не менее правозащитники регулярно сообщали о нарушении властями объявленных правил мобилизации и о том, что многих из призывников, не прошедших даже медосмотры, сразу отправляют на передовую. Такая же информация регулярно поступает и от самих военных.
  • С начала октября в СМИ почти ежедневно появляются сообщения о гибели мобилизованных россиян на территории Украины.

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