В Польше арестовали двоих россиян, пропагандировавших ЧВК "Вагнер"

В Польше арестовали двоих россиян, распространявших пропагандистские материалы ЧВК "Вагнер" в Кракове и Варшаве. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.

По его словам, их арестовали "в том числе по обвинению в шпионаже". Подробности Каминьский пообещал рассказать позднее.

Польша арестовала уже как минимум 18 человек по статье о шпионаже в пользу России – среди них россияне, белорусы и украинцы.

В марте 2023 года польские власти сообщили о раскрытии "российской шпионской сети". По версии следствия, её агенты собирали информацию о военных и гражданских объектах в Польше, разжигали антиукраинские и антинатовские настроения, а также готовили диверсии. В частности, утверждало тогда польское следствие, они планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.