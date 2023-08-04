В Польше по обвинению в шпионаже в пользу России задержан белорус

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали белорусского гражданина по обвинению в шпионаже в пользу России. Суд арестовал его на три месяца. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский. Белорус стал 16-м иностранцем, задержанным по делу о шпионаже.

По словам Каминьского, задержанный вёл наблюдение за военными объектами и портами, а также вёл пропагандистскую деятельность в интересах Москвы.

Об аресте 15-го подозреваемого Польша сообщала 10 июля. Им оказался гражданин Украины. Ещё раньше Агентство внутренней безопасности сообщало об аресте по обвинению в шпионаже хоккеиста из России, игравшего за местную команду. По утверждению спецслужбы, спортсмен, имя которого не раскрывается, собирал информацию об объектах критической инфраструктуры в интересах российской внешней разведки.

Следствие предполагает, что группа российских агентов наблюдала за перемещением грузов по железным дорогам, готовила диверсии и вела пропаганду против НАТО, Польши и политики польского правительства. В ноябре в Польше должны пройти парламентские выборы.

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