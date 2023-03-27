В Польше арестован подозреваемый в шпионаже в пользу России

Суд в Польше арестовал на три месяца гражданина иностранного государства, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Утверждается, что он, по заказу российских спецслужб, собирал информацию о критической инфраструктуре. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на правительство страны.

Подозреваемый был задержан военной контрразведкой 21 марта. Утверждается, что он работал на Россию как минимум с начала января. Он признал вину и сотрудничает со следствием, говорится в сообщении. По данным контрразведки, подозреваемый собирал информацию в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве на севере страны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину польская контрразведка задержала 20 человек по подозрению в работе на Москву и Минск. Чаще всего их обвиняют в сборе информации о военной и транспортной инфраструктурах страны.

1 марта военная контрразведка задержала по подозрению в шпионаже ещё одного иностранца. Он, как утверждается, работал на белорусские спецслужбы. Суд в Люблине арестовал его на 3 месяца.