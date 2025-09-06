В Польше задержана активистка Pussy Riot - по запросу Туркменистана

В Польше неподалёку от границы с Литвой и Беларусью в субботу польские пограничники задержали активистку группы Pussy Riot Айсолтан Ниязову. Как сообщила "Медиазоне" другая участница группы Мария Алёхина, это произошло на основании так называемого красного уведомления, полученного от Интерпола из-за запроса Туркменистана, где в отношении Ниязовой возбуждено уголовное дело.

"Против Ниязовой не выдвинуто никаких законных обвинений <﻿…﻿> Её единственное "преступление" — открытое противостояние одной из самых закрытых диктатур мира. Мы требуем ее немедленного освобождения", - заявили в Pussy Riot.

Виктор Котов, друг Айсолтан Ниязовой, который в момент задержания находился с ней, сообщил, что машину остановили днём 6 сентября недалеко от польско-белорусской границы. Пограничники проверили ВНЖ и паспорта. Ниязова удивилась просьбе пограничников назвать своих родителей. После этого она была задержан,а и её отвезли а в город Липск в Польше. Через какое-то время её перевезут в отдел полиции, находящийся в польском городе Августов.

"Настроение у Айсолтан боевое, уверенное. Сейчас идёт поиск адвокатов. Литовская сторона подтверждает гуманитарный статус Айсолтан Ниязовой", - сообщил Котов.

Хотя Ниязова въехала в Польшу из Литвы, подразделение пограничной службы в Липске, куда она была доставлена, отвечает за участок польско-белорусской границы, где находится крупный пункт перехода из Польши в Беларусь в районе города Гродно.

Власти Туркменистана обвиняют Ниязову в хищении средств Центробанка страны, запрос на её экстрадицию был выдан ещё в 2002 году. Отец Ниязовой Курбанбурад Ниязов поддерживал оппозицию Туркменистана и умер в тюрьме, своё преследование властями авторитарной страны Ниязова связывает со своими оппозиционными взглядами. В Pussy Riot также утверждают, что обвинения сфабрикованы, а суд носит политический характер.

Швейцария в 2011 году отказалась выдавать Ниязову Туркменистану, но экстрадировала её в Россию, где она провела в колонии шесть лет. Там же она познакомилась с участницей Pussy Riot Марией Алёхиной, которую осудили по статье о хулиганстве за вызвавший большой резонанс перформанс в храме Христа Спасителя. Впоследствии Ниязова присоединилась к Pussy Riot и в частности участвовала в её антивоенном турне Riot Days.

В 2022 году Айсолтан Ниязову уже задерживали в Словении и Хорватии - также на основании запроса Туркменистана. Как отмечает "Настоящее Время", словенский суд освободил её через 10 часов, а Хорватия отпустила из изолятора через два дня. Юристы Ниязовой после ареста в Хорватии обращались к Интерполу с требованием убрать её из базы розыска в связи с неправомерностью запроса Туркменистана. Организация прислала отказ.