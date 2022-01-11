Суд в городе Бяла-Подляска в Польше рассмотрит уголовное дело о незаконном пересечении границы политическим беженцем из белорусского Бреста. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом пишет "Газета Выборча".

Белорусский гражданин, полное имя которого не раскрывается, в марте переплыл границу в Польшу через реку Западный Буг. Вскоре после пересечения границы он был задержан вместе с двумя польскими друзьями, которые отогревали его в машине, пограничниками. Обвинение расценивает действия задержанных поляков как помощь нелегалу. Один из них отстранён от работы таможенником до решения суда.

Белорус получил в Польше убежище. На родине его подвергли уголовному преследованию после того как он стал одним из организаторов протестов против режима Александра Лукашенко в Бресте. Защитник обвиняемого в комментарии "Выборче" сообщил, что тот не мог пересечь границу законно, потому что у него отобрали паспорт. Кроме того, по его словам, конвенция о беженцах подразумевает запрет на криминализацию незаконного пересечения границы.

После массовых протестах в белорусских городах против режима Лукашенко и президентских выборов, на которых была объявлена его победа, власти страны начали беспрецедентную кампанию против оппозиции, гражданского общества, правозащитников и прессы.

Десятки тысяч белорусов вынуждены были уехать из страны, возбуждены тысячи уголовных дел. По подсчётам правозащитного центра "Весна", 976 человек находятся в статусе политических заключённых.