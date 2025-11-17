В Польше повреждена железная дорога на линии, ведущей в Украину

На северо-востоке Польши повреждён железнодорожный путь на линии, которая соединяет страну с Украиной. Повреждение заметил машинист поезда и сообщил об этом полиции Мазовецкого воеводства.

В полиции уточнили, что в поезде находились два пассажира и несколько рабочих. Никто из них не пострадал.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не исключает версию саботажа.

Позже заместитель министра внутренних дел Мачей Дущик сообщил, что повреждения возникли не из-за взрыва. Других подробностей он не привёл.

В июле польские власти задержали 32 человека, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами с целью организации актов саботажа на территории страны. В преступную группу входили граждане Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии. По данным Агентства внутренней безопасности Польши, преступления ими были совершены или готовились по указанию сотрудников российской разведки.

Россия обвинения в причастности к диверсиям и саботажу на территории Польши отвергает. МИД России называет претензии Варшавы бездоказательными и направленными на эскалацию напряжённости между странами.



